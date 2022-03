Covid, Fvg: 791 nuovi contagi, nessun decesso: non accadeva da novembre

In terapia intensiva 12 degenti, in altri reparti 148

TRIESTE. Oggi, giovedì 10 marzo, in Friuli Venezia Giulia, su 11.871 test e tamponi sono state riscontrate 791 positività al Covid 19, pari al 6,66%. Nel dettaglio, su 4.858 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi contagi (5,54%), su 7.013 test rapidi antigenici 522 casi (7,44%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 12 (+3), mentre i pazienti in altri reparti 148 (+3).

Oggi fortunatamente non si registrano decessi: non accadeva dal 7 novembre 2021.

Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è la 50-59 anni (14.54%), seguita dalla 20-29 (14.41%) e 40-49 (14.29%). Dall'inizio della pandemia in Fvg sono stati registrati 4.819 decessi: 1.179 a Trieste, 2.296 a Udine, 916 a Pordenone e 428 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 291.874, i clinicamente guariti 202, le persone in isolamento 17.236. Nel complesso sono risultate positive 314.291 persone: 68.193 a Trieste, 130.179 a Udine, 75.937 a Pordenone, 35.377 a Gorizia e 4.605 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 unità a seguito di 2 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate 7 positività nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 14 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 6 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; due nell'Irccs Cro di Aviano; una nell'Irccs Burlo Garofolo. Relativamente alle residenze per anziani del Fvg si registra il contagio di 39 ospiti e di 11 operatori.

Trieste tra le province in cui l’incidenza dei contagi è in crescita

Di seguito l'aumento percentuale e il valore dell'incidenza per 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni nelle 43 province in cui la crescita è maggiore:

Cosenza (80%, 650), Catanzaro (76%, 390) Perugia (56%, 880), Sassari (53%, 720), Agrigento (48%, 960), Benevento (44% 650), Trapani (44%, 850), Grosseto (43%, 790), Vibo Valentia (40%, 970), Matera (36%, 770), Avellino (33%, 540), Aosta (33%, 230), Massa Carrara (29%, 580), Crotone (29%, 800), Bari (28%, 580), Ascoli Piceno (28%, 860), Lecce (25%, 1.050), Terni (25%, 730), Lucca (25%, 690), Trieste (25%, 490), Pisa (23%, 470), Bolzano (22%, 710), Caserta (22%, 570), Latina (21%, 620), Livorno (21%, 610), Ragusa (20%, 860), Treviso (18%, 480), Frosinone (16%, 590), Firenze (16%, 380), Vercelli (16%, 290), Caltanissetta (15 %, 650), Barletta-Andria-Trani (15%, 490), Lecco (14%, 240), Cagliari (14%, 520), Venezia (13%, 630), Pesaro e Urbino (13%, 470), Piacenza (13%, 230), Brindisi (13%, 510), Ancona (12%, 670), Rieti (12%, 620), Siena (12%, 730), Como (11%, 320), Milano (10%, 320). (ANSA).