Accolti a Staranzano 10 ucraini: ne sono in arrivo altri diciotto

STARANZANO Sono arrivati ieri 10 profughi dall’Ucraina, 5 dei quali minori, fuggiti dalla guerra, alloggiati dai parenti che lavorano in paese. Tra qualche giorno, sempre attraverso la rete familiare di residenti, ne verranno altri 18. In totale la piccola comunità ucraina staranzanese sarà composta di 46 persone, ma il numero è destinato a crescere. Il prefetto Raffaele Ricciardi ha ricevuto il sindaco Riccardo Marchesan e Serena Angela Francovig, assessore ai Servizi sociali e sanitari, che avevano chiesto un incontro sulle direttive da seguire per l’accoglienza dei profughi. «Con le indicazioni ricevute possiamo iniziare a fare la nostra parte – dice il sindaco – e ci stiamo preparando perché ne arriveranno altri nei prossimi giorni». Francovig afferma: «Ci stiamo muovendo per cercare nuovi alloggi e invitiamo chi ne ha la disponibilità di contattare il Comune. Il contratto verrà siglato attraverso una cooperativa collegata con il Ministero per gestire l’attuale sistema emergenziale. Più riusciamo a sistemare la gente in appartamenti e meno rischio abbiamo che vengano costruite tendopoli. Siamo partiti lavorando su due fronti – aggiunge –: organizzare l’accoglienza insieme alla Prefettura, al sistema scolastico regionale e all’Azienda sanitaria, poi attraverso i cittadini che vogliono ospitare un amico o un parente. È giusto che lo facciano perché è una situazione tragica, ma occorre mettersi in relazione con il sindaco che lo comunica direttamente al prefetto».

Francovig ricorda che è importante seguire alcune procedure come la registrazione dei soggetti all’Asugi per il Covid, effettuare un tampone entro 48 ore, fare il vaccino o se già fatto convertirlo all’Asl per avere il green pass; inoltre entro due giorni va avvisata la questura ed entro otto l’immigrazione.

«Bisogna contattare il Comune – continua Francovig – per acquisire sia i diritti della parte sanitaria che per l’inserimento dei bambini a scuola». Gli amministratori hanno chiesto al prefetto, inoltre, di prorogare lo sportello in Comune della cooperativa Morice istituito nell’ambito del progetto Fami regionale (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) a sostegno degli stranieri che dovrebbe scadere il 30 aprile. «Stiamo valutando – dice Marchesan – di coinvolgere altri soggetti, come la Caritas già operativa e le associazioni per accogliere i bambini». —

