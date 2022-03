Niente test anti-Covid ai confini per chi scappa dall’Ucraina: verranno effettuati a destinazione

TRIESTE Una prima linea di demarcazione in tema di accoglienza dei profughi ucraini è stata tracciata ieri mattina: i test per coloro che si presenteranno ai confini italiani privi di vaccinazione non verranno effettuati direttamente alla frontiera, ma – come peraltro consente l’ultima circolare del ministero della Salute – nelle località di destinazione entro 48 ore dall’ingresso nel nostro Paese.

La decisione è figlia del nuovo incontro tenutosi tra il governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi e quello all’Immigrazione Pierpaolo Roberti, con i quattro prefetti del Fvg. Un’occasione per cercare di coordinare il sistema dell’accoglienza, fino a questo momento ancora sotto controllo, in regione. Attualmente, come spiegato successivamente da Fedriga in Consiglio, attraverso i confini di Coccau e Fernetti sono transitate circa 12 mila persone di cui, però, la stragrande maggioranza si è diretta fuori regione se pensiamo a come, attualmente, in Fvg risultino accolti appena 700 profughi ucraini di cui «soltanto tre hanno presentato richiesta di protezione internazionale». Ora, se questo dimostra come la quasi totalità di chi è scappato dall’Ucraina abbia intenzione, appena possibile, di ritornare nel proprio Paese, allo stesso tempo non cancella le esigenze di sorveglianza sanitaria che la Regione deve soddisfare.

In uno scenario in cui meno del 40% degli ucraini è vaccinato contro il Covid, e con una grande percentuale di cittadini di Kiev privi anche di altre profilassi di base come polio e morbillo, i controlli diventano fondamentali. A partire, ovviamente, da quelli legati al coronavirus considerato che «la pandemia non è certamente finita» come ha ricordato Fedriga. Così, se da una parte verranno offerti ai profughi i vaccini utilizzati in Italia e chi è privo di copertura sarà sottoposto a tampone, dall’altro resta la necessità di trovare luoghi adeguati dove fare trascorrere l’isolamento a chi verrà trovato positivo. In questo senso Riccardi - che ha resa nota la partenza, ieri, di 4 camion della Protezione civile carichi di farmaci e diretti in Romania - ha comunicato l’intenzione di «riaprire i Covid hotel» da destinare, appunto, a questo nuovo scopo.

C’è poi la necessità di coordinare l’accoglienza, evitando che la generosità si trasformi in caos. A differenza di chi arrivava dalla rotta balcanica, infatti, una parte di ucraini non giunge in Italia in pullman, ma con mezzi propri e, quasi sempre, viene accolta al momento da famiglie e amici. Non tutti, inoltre, si rivolgono immediatamente alle Questure per registrare la loro presenza in Italia e ottenere i documenti necessari all’ottenimento del permesso di soggiorno temporaneo di un anno. Qualcuno, quindi, potrebbe “sfuggire”, involontariamente, al censimento delle istituzioni. C’è, poi, un altro tema da affrontare e riguarda l’inserimento scolastico dei minori. Praticamente nessuno dei bambini in fuga dall’Ucraina, infatti, parla italiano e dunque le scuole devono organizzare corsi intensivi di lingua per facilitarne l’inserimento. «Corsi che finanziamo noi come Regione – ha confermato Roberti – in base ai numeri che ci verranno comunicati. E, anzi, alcuni presidi ci hanno già contattato perché nei loro istituti sono arrivati i primi bimbi ucraini». —