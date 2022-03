Caro bollette ed emergenza profughi, i sindaci dei capoluoghi stringono un patto per confrontarsi con il governo

GORIZIA «Era dal 2017, anno in cui la questione dei richiedenti asilo era all’apice, che non ci incontravamo. Oggi siamo qui ad affrontare una nuova emergenza, anzi più emergenze. È necessario unire le forze».

È stato il sindaco Rodolfo Ziberna, da buon padrone di casa, a introdurre il vertice con i primi cittadini di Trieste Roberto Dipiazza, di Udine Pietro Fontanini e di Pordenone Alessandro Ciriani.

Quello di mercoledì 9 marzo è stato solamente il primo incontro perché il tavolo diventa “permanente”. L’obiettivo? Dialogare con un’unica voce sia con il Governo, sia con la Regione.

All’incontro hanno preso parte anche i segretari generali dei Comuni di Gorizia e Trieste, Maria Grazia De Rosa e Fabio Lorenzut. Quattro i temi affrontati: il caro-bollette, la guerra in Ucraina, il Pnrr e la semplificazione degli appalti per ridurre la burocrazia e procedere più speditamente con i lavori pubblici.

«Quello delle bollette è un aumento folle - non è andato per il sottile Ziberna -. Peserà per decine di milioni di euro parlando soltanto dei Comuni seduti al tavolo. Abbiamo condiviso la necessità di chiedere al Governo una moratoria per famiglie e imprese impossibilitate a pagare le bollette di luce e gas, potendone rateizzare l’importo fino al 2024. Ma il problema va affrontato alla radice».

Da qui, l’idea di siglare quello che è stato chiamato il “Patto per l’energia”. «Vanno stimolate le istituzioni competenti ad avviare una nuova politica energetica, cercando di diffondere capillarmente attraverso incentivi fonti di energia alternativa come il fotovoltaico, così da rendere imprese, abitazioni e sedi pubbliche autonome dal punto di vista di energia elettrica e riscaldamento», ha fatto eco Ciriani.

Il sindaco Dipiazza ha parlato, invece, della necessità di assumere personale per i progetti del Pnrr. «I Comuni, mai come in questo momento storico, hanno a disposizione tanti soldi per le opere pubbliche. Ma dobbiamo spenderli. Ci vogliono il personale, ci vuole la sburocratizzazione degli appalti pubblici. Pensate - le sue parole - che, in Italia, ci sono 83 miliardi di opere pubbliche ferme per una burocrazia soffocante». Da qui, la necessità di un confronto con la Regione per individuare nuove modalità semplificate di reclutamento di tecnici e amministrativi per affrontare l’enorme e complessa mole di progetti legati al Pnrr. «E poi, è indispensabile semplificare il Codice degli appalti che presenta - le parole di Dipiazza - tutta una serie di problematiche. Non è possibile che per acquisire soltanto un parere passino... 6 mesi».

Non meno importante l’emergenza internazionale generata dal conflitto tra Russia e Ucraina e che, da settimana, sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. È stato il sindaco Fontanini a parlare degli effetti anche in termini di arrivi di cittadini ucraini in fuga dalle loro città sotto assedio. «È urgente dare vita a un coordinamento degli ambiti socio-assistenziali della Regione, con la finalità di armonizzare gli interventi di accoglienza nei vari territori e di distribuire omogeneamente gli arrivi. Non solo: pur con le dovute cautele, noi sindaci abbiamo condiviso la proposta di chiedere alla Regione incentivi economici per le famiglie che offriranno ospitalità ai rifugiati ucraini».

«Continueremo a tenerci costantemente in contatto - la conclusione di Ziberna -. L’unione fa la forza ed è necessario, anzi obbligatorio parlare con un’unica voce». —

