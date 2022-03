Ucraina, attraverso i valichi del Fvg sono transitati circa 12mila profughi in fuga: 700 sono stati accolti qui. Tantissimi i bambini

TRIESTE Migliaia di persone stanno fuggendo dall'Ucraina e arrivando in Italia attraverso il valico di Fernetti, a Trieste: il 40% di loro sono bambini. Lo fanno sapere Save The Children e Unicef che in quattro giorni sono entrati in contatto con circa 1600 persone.

A martedì 8 marzo i transiti monitorati di persone in fuga dall'Ucraina attraverso i confini del Friuli Venezia Giulia «sono oltre 12 mila». La maggior parte ha proseguito il suo viaggio verso altre località al di fuori della regione. In questo momento, «tra accoglienza da parte di cittadini privati, come amici e parenti, e sistema di accoglienza regionale, abbiamo all'incirca 700 persone accolte in Fvg». Lo ha riferito il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un'informativa in Consiglio regionale.

Ai confini gli operatori, in coordinamento con le altre organizzazioni presenti, distribuiscono beni di prima necessità come kit invernali e kit per l'igiene (pannolini, salviette detergenti, assorbenti igienici), sensibilizzano sulla prevenzione sanitaria, fornendo anche mascherine FFP2 e gel igienizzante, oltre a cibo e acqua.

La presenza di mediatori culturali consente inoltre di dare sostegno e affrontare le situazioni più difficili. Gli operatori presenti al valico hanno riferito che, negli ultimi quattro giorni, hanno assistito all'ingresso di vari autobus, van e automobili, e che il numero di persone con cui sono entrati in contatto quotidianamente nelle ore diurne varia tra le 300 e le 600, a cui si sommano quelli che transitano durante la notte.

La grande maggioranza sono donne, bambini e anziani e i numeri aumentano di giorno in giorno. I bambini in particolare rappresentano almeno il 40% del totale. Giovedì scorso, in un solo autobus, a fronte di 60 persone a bordo, 42 erano minori. Una bambina arrivata domenica 6 marzo aveva appena un mese di vita.