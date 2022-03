TRIESTE Pedinamenti e appostamenti prima di entrare in azione. Per individuare orari e abitudini delle vittime, capirne gli spostamenti e valutare così il momento migliore per far scattare l’agguato.

Ci sono pochi dubbi: non può che essere stata ben pianificata la rapina ai danni del 62enne triestino e della compagna presi di mira venerdì sera da due malviventi in via Monte Cengio.