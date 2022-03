Giallo di Trieste, nel test tossicologico la soluzione al caso di Lilly. L’esperto: «In assenza di una traccia serve molto più tempo»

Cosa attendersi dall’esito di esami come quelli del caso Resinovich. Lo specialista Addobbati: «Senza indicazioni si va per tentativi»

TRIESTE Servono settimane, talvolta mesi, per l’esito di un esame tossicologico forense. «Tanto più quando non si sa cosa andare a cercare», dice Riccardo Addobbati, chimico tossicologo e direttore della Struttura semplice di tossicologia del Burlo. «Se non c’è una traccia, un’idea o un’ipotesi su una possibile sostanza, ci si muove a tentativi.