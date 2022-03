Kiev: un uomo in bici, vicino i cavalli di frisia messi per fermare i russi

ZAGABRIA. Durante il suo mandato presidenziale in Croazia Ivo Josipović ha sempre fatto vedere grande lucidità e moderatezza in campo diplomatico, ma anche una forte realpolitik nei confronti dei fatti che lo circondavano, nel suo Paese e nel mondo e non si è mai nascosto dietro le parole.