TRIESTE. «Non so bene dire quando il gioco è diventato la mia vita, so quando sono nato di nuovo». Luca, il nome è ovviamente di fantasia, era un giocatore d’azzardo dipendente, oggi ha una nuova vita e non cerca di fuggire dal suo passato, anzi lo vede come un percorso nella sua crescita.



Come

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori