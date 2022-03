Arrivano dall’Est i primi stop all’export di grano

Da Belgrado a Budapest, le contromisure per evitare problemi

BELGRADO. Il “granaio d’Europa”, l’Ucraina, è stato aggredito e invaso dalla Russia di Putin, anch’essa un importante produttore cerealicolo a livello globale, oltre che di fertilizzanti, fondamentali per l’agricoltura. E allora in Europa, nei Paesi più vicini alla guerra e dunque più sensibili a quanto può accadere a breve a causa dell’aumento dei prezzi e dei problemi alle importazioni, si prendono contromisure straordinarie per evitare difficoltà o interruzioni negli approvvigionamenti.