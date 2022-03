Prezzi del grano alle stelle per la guerra in Ucraina: «Allarme per i rincari delle materie prime»

TRIESTE Il prezzo del grano è balzato del 38,6% in una settimana dall’inizio della guerra in Ucraina. Alla Borsa merci di Chicago, punto di riferimento mondiale del commercio dei prodotti agricoli, le quotazioni sono fuori controllo. C’è preoccupazione, avverte Coldiretti, per la chiusura dei porti sul Mar Nero che impediscono le spedizioni e creano carenza sul mercato mondiale dove Russia e Ucraina insieme rappresentano il 29% dell’export di grano (la quota era molto superiore negli anni Novanta) e il 19% di...

