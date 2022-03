Più che dimezzati casi e ricoveri Covid: i numeri portano il Friuli Venezia Giulia verso la zona bianca

Sotto la soglia le percentuali dei ricoveri in intensiva e in altri reparti. Nell’ultima settimana i nuovi positivi scesi al livello di novembre scorso

TRIESTE In Friuli Venezia Giulia i tassi di occupazione Covid per i malati gravi e per quelli meno gravi scendono a percentuali da zona bianca. Il report della Regione diffuso ieri informa infatti di 16 pazienti ricoverati in terapia intensiva e di altri 180 nelle aree mediche.