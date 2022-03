Triestebookfest, la rassegna letteraria torna e ci parla delle “Parole in viaggio”

TRIESTE Partendo da una riflessione sui tempi particolari che stiamo vivendo, con “Parole in viaggio”, tema della sesta edizione di Triestebookfest, vogliamo proporre un ripensamento del viaggiare come investimento sul futuro e come possibilità di ridiventare viaggiatori nuovamente liberi, rispettosi del mondo. Gli spunti nati dal legame tra letteratura e viaggio sono molteplici e spaziano da temi riguardanti la letteratura di viaggio “classica” ad argomenti che identificano il viaggio come esperienza fondamentale per il confronto con altre realtà. Nelle cinque giornate del Festival, che si apre oggi all’Auditorium del Museo Revoltella con un’Anteprima dedicata alla storia di Trieste e del suo porto, gli incontri con gli autori diventano itinerari fra i libri, spaziando dalla letteratura al reportage giornalistico, dalla storia all’antropologia e aprendo a diversi linguaggi, caratteristica del nostro Festival: un evento nato nel 2016, ideato dall’Associazione Triestebookfest con lo scopo di promuovere la cultura del libro e della lettura in una città legata al mondo letterario. “Parole in viaggio” segna la crescita del Festival e conferma la sua reputazione, ormai riconosciuta da autori e case editrici. L’arrivo a Trieste dalla Scozia del medico, scrittore e viaggiatore Gavin Francis con il libro “Isole. Cartografia di un sogno”, la presentazione in anteprima nazionale del libro “Non mancherò la strada” del triestino Luigi Nacci e la partecipazione, fra i tanti autori – come lo storico Alessandro Vanoli, che molto ha scritto su questo tema – del noto accademico e imprenditore Mauro Ferrari con “Infinitamente piccolo, infinitamente grande. Io, la nanomedicina e la vita intorno”, ben rappresentano il Festival: nato localmente – grazie all’impegno che condivido con Angela del Prete, Daniela Derossi e Alessandra Janousek e con i nostri volontari – è cresciuto internazionalmente, con il supporto dei nostri partner e delle tante realtà che credono in noi. Loriana Ursich

Presidente Associazione culturale Triestebookfest