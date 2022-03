In salvo dopo l’incubo, accolti i primi 29 profughi arrivati a Trieste dall’Ucraina

Diciassette sfollati hanno trovato un tetto grazie a conoscenti, altri sono stati presi in carico dalla rete delle associazioni. Secondo il prefetto Vardè a breve saranno disponibili altri 200 posti. Oggi una tavolo tecnico con la Regione

TRIESTE. Quella di ieri è stata una giornata che ricorderemo a lungo, come segno tangibile dell’inizio di una nuova emergenza, tanto inattesa quanto straziante. Ieri sono state infatti accolte a Trieste le prime famiglie di profughi ucraini, perché questo è il termine che si usa per indicare chi abbandona la propria terra per cercare scampo da una guerra.