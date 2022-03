Emergenza profughi: Slovenia, Croazia e Romania preparano i centri di accoglienza

Durante la guerra nella ex Jugoslavia (1991-1995) i profughi presenti in Slovenia furono 300 mila e la gran parte tornò a fine conflitto alle proprie terre o quel che ne rimaneva. Oggi, come confermato dal ministro degli Interni Aleš Hojs, la Slovenia è pronta a dare ospitalità al massimo a 200 mila profughi ucraini.

I primi rifugiati sono arrivati a Velenje, dove sono stati ospitati in un albergo. Si tratta di una famiglia di due lavoratori dell'azienda Esotech, che sta costruendo un impianto di trattamento delle acque reflue a Zhytomyr, in Ucraina. L’esercito e la Protezione civile stanno allestendo, per ora, due centri, uno a Lubiana e uno a Logatec dove è già pronta una struttura che potrà accogliere fino a 250 fra donne e bambini. L'Ufficio per la cura e l'integrazione dei migranti ha annunciato di aver istituito il 27 febbraio una hotline temporanea allo 040 853 421, dove fornisce informazioni sull'assistenza della Slovenia ai rifugiati dall'Ucraina. «I cittadini ucraini si rivolgono a noi con una serie di questioni legate al modo di entrare nel nostro Paese e di viverci e per questo è attivo anche un indirizzo e-mail speciale (info.ukrajina@gov.si ), destinato a tutto il pubblico interessato.

Dall'inizio della crisi in Ucraina fino a martedì mattina, 252 profughi sono entrati in Croazia e si prevede che, a differenza della precedente crisi dei rifugiati, rimarranno in Croazia in modo più permanente. Il coordinatore degli affari della protezione civile presso la direzione della Protezione civile, Darko Majstorović, ha affermato che su 252 persone, otto di loro si trovano attualmente nel motel di Plitvice a Zagabria che è uno dei tre centri di accoglienza per rifugiati aperti in Croazia, che registra le persone ma fornisce anche tutto il supporto necessario.

Il ministro della Difesa rumeno Vasile Dincu ha dichiarato che nel Paese potrebbero essere accolti fino a mezzo milione di rifugiati. Il piano delle autorità rumene prevede l'apertura di centri di accoglienza per i rifugiati in tutte le principali città lungo il confine di 650 chilometri con l'Ucraina —

