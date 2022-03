La guerra in Ucraina minaccia l’economia del Fvg, le imprese temono un tracollo dell’export

In apprensione i colossi come Danieli e Cimolai insieme al sistema delle pmi. Costruzioni, siderurgia e agroalimentare tra i comparti più in pericolo. Anche lo stop alle importazioni avrebbe effetti pesanti. A mancare sarebbe soprattutto ghisa e grano