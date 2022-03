La Chiesa serba con Kiev

Il Patriarca Porfirje: «Aiuti per i nostri fratelli bisognosi». Belgrado conferma: errore l’attacco, ma no a sanzioni

BELGRADO. Un Paese da dove arrivano segnali discordanti, confuso, disorientato, spaccato. Sono i sentimenti che si percepiscono in questi giorni in Serbia, Paese che mira alla Ue ma che non vuole voltare le spalle a Mosca, neppure dopo l’aggressione russa all’Ucraina.