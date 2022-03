Allerta energia, la centrale A2A di Monfalcone verso la riapertura

Impianto vagliato da Terna dopo il decreto del governo. Il no del sindaco Cisint. L’azienda: nessun passo indietro rispetto all’abbandono del carbone previsto anche prima del 2025

MONFALCONE. «Prima la pandemia che non è nemmeno finita, ora la guerra in Ucraina. Una cosa che abbiamo imparato è che nel mondo sono possibili eventi al di fuori di ogni previsione. Non avevamo nessuna intenzione di riaccendere la centrale di Monfalcone dopo quel breve episodio dello scorso dicembre.