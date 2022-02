Il giornalista analizza la germinazione spontanea color arcobaleno che non ha perso la memoria storica locale

Una ragazza manifesta a Trieste contro la guerra in Ucraina. Foto di Massimo Silvano

Balconi fioriti: di bandiere. Dalle grandi città ai piccoli paesi, torna a mobilitarsi l’esercito della pace che nel 2003 si era spontaneamente autoconvocato in occasione del secondo conflitto iraqeno.

Lo fa stavolta per la guerra in Ucraina, impugnando l’identica arma non violenta di allora, un vessillo da agitare contro i venti di morte che soffiano da oriente.