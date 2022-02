Addio ad Aljoša Gašperlin, colonna del giornalismo triestino. Aveva 56 anni

Punto di riferimento in particolare per quanto riguarda le tematiche sociali, della politica e del mondo sindacale. Da anni lottava contro la malattia

TRIESTE. Si è spento a 56 anni il giornalista triestino del Primorski Dnevnik Aljoša Gašperlin. Era uno dei veterani della redazione del quotidiano della minoranza slovena, un punto di riferimento in particolare per quanto riguarda le tematiche sociali, della politica e del mondo sindacale. Si occupava anche di industria ed economia, e nella redazione era considerato il massimo esperto della Ferriera di Servola.

Da anni lottava contro una malattia oncologica che aveva affrontato sempre con grande coraggio e fiducia: si era sottoposto più volte a interventi chirurgici che sembravano aver migliorato le sue condizioni di salute, ma negli ultimi tempi la situazione era nuovamente peggiorata.

Figlio d’arte, anche il padre Drago era stato un redattore del Primorski Dnevnik, aveva mosso i primi passi seguendo la consueta trafila per chi vuole entrare nel mondo del giornalismo: prima un lungo periodo di apprendistato, come collaboratore, poi l’ingresso in pianta stabile nella redazione. Lascia la moglie Gina e il figlio Chetan.