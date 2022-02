Se Trieste si divide (anche) sulla statua all’astrofisica Hack

TRIESTE Ci sono voluti 160 anni per sdoganare a Trieste una statua dedicata all’inventore dell’elica navale Josef Ressel, dopo che Vienna gli aveva già reso omaggio nel 1862 con un grande bronzo che oggi svetta nel parco del Politecnico della capitale austriaca. In verità dopo la morte di Ressel, nel 1857, anche a Trieste un comitato si era dato da fare per erigere un monumento a quest’uomo geniale che credeva nella tecnica e nella scienza al servizio degli uomini. Ma la figura di Ressel, nato in Boemia, in tempi di nazionalismi galoppanti era considerata ingombrante per l’amministrazione italofona di allora, che non ne volle sapere di omaggiare un tedesco. C’è voluto un secolo e mezzo per vedere approvata l’idea di una statua a Ressel.

Il primo giugno di quest’anno, centenario della nascita di Margherita Hack, a Milano, in Largo Richini, di fronte all’Università degli studi, verrà inaugurata una statua in bronzo dedicata all’astrofisica naturalizzata triestina. È opera della pluripremiata scultrice bolognese Daniela Olivieri, in arte Sissi. A Lucca, invece, c’è da tempo una via con il nome della Hack.

E a Trieste? Niente statua, l’amica delle stelle avrebbe peccato di “incoerenza politica”: atea convinta, militò nel Partito Radicale Transnazionale, nel Partito dei Comunisti italiani, nella Federazione della Sinistra, si candidò a un mucchio di elezioni e ogni volta che sedeva su uno scranno pubblico dopo un po’ si dimetteva. Umberto Veronesi diede di lei una definizione azzeccata: “Icona del pensiero libero e dell’anticonformismo”. Forse ci vorrà un altro secolo e mezzo per vederla ricordata a Trieste con una statua.