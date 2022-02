Allerta meteo gialla: forte vento domenica a Trieste e sul Carso

TRIESTE La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di colore giallo a causa del vento forte previsto per domenica a Trieste e sul Carso. Un'alta pressione presente sull'Europa centro settentrionale - spiega la Protezione civile - e una depressione sull'Italia meridionale fanno affluire verso il Mediterraneo aria fredda proveniente dall'Europa orientale. Sulla regione a tutte le quote scorrono forti correnti da nord o nord-est secche e fredde. Domani a Trieste e sul Carso soffierà Bora forte e sarà possibile qualche raffica superiore ai 110 km orari, specie di notte e al mattino. Vento in calo dal tardo pomeriggio-sera. L'allerta è valida da mezzanotte alle 18. La fase acuta è prevista in mattinata dalle 6 alle 14. Il verificarsi di tali eventi - conclude la Protezione civile - può comportare locali interruzioni della

