TRIESTE Il calo costante degli ospedalizzati riporta il Friuli Venezia Giulia in zona gialla. Un altro effetto della campagna vaccinale che, dalle 12 di lunedì prossimo 28 febbraio, aprirà le agende pure per la booster post-addizionale, di fatto la quarta dose per gli over 12 fragili, vale a dire le persone immunocompromesse per malattie o trattamenti farmacologici e i trapiantati.

Nell’attesa