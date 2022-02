Disagi per lo sciopero nazionale anche se inferiori rispetto ad altre città: qui in effetti si sta trattando un piccolo aumento dell’integrativo territoriale

Utenti venerdì in attesa alle fermate del centro. Andrea Lasorte

TRIESTE Un’adesione di poco superiore al 50% al mattino, salita al 70% nel turno pomeridiano. Disagi per lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale si sono registrati venerdì in città nonostante siano state garantite le fasce previste per legge.