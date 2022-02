Cliente sorpreso senza Green Pass: chiuso per due giorni un ristorante a Muggia

La titolare era già stata sanzionata in passato per la stessa violazione

MUGGIA Nell’ambito dei controlli straordinari per il rispetto della normativa anti-covid e sul green pass, la polizia di Stato ha disposto nella giornata di martedì la chiusura di un ristorante a Muggia, sanzionando sia la titolare che un avventore.

Gli agenti, nell’effettuare un controllo all’interno del locale, hanno rintracciato un cliente sprovvisto del Green Pass, che è stato poi sanzionato. La stessa violazione è stata contestata anche alla titolare del locale per non aver ottemperato alle disposizioni anti pandemiche.

Il comportamento reiterato della titolare, già sanzionata in altre occasioni per la medesima infrazione, ha permesso agli agenti di disporre, per 2 giorni, la chiusura cautelare del locale.