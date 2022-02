Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 18 (+1), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 301 (-22)

TRIESTE Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 1089 nuovi contagi e 9 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 18 (+1), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 301 (-22).

Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Nel