All’Expo di Dubai il piatto di orzotto alle erbe per far scoprire il Friuli Venezia Giulia

Il bistellato Scarello è stato scelto come testimonial della ricchezza enograstromica regionale

TRIESTE A Dubai c’era già stato nel 2013, partecipando all’Italian Cuisine World Summit nell’hotel a 5 stelle Ritz Carlton come “master chef guest” alla cena di gala con l’ambasciatore italiano e i vari emiri. Emanuele Scarello, due stelle Michelin del ristorante Agli Amici di Godia e una stella pure a Rovigno, dopo la recente apertura di un secondo locale, ritorna negli Emirati Arabi Uniti per il Regional Day del Friuli Venezia Giulia all’Expo Dubai 2020, in programma il 25 febbraio nel...