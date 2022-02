Trenitalia, la cancellazione di decine di Frecce allontana Trieste da Milano

Corse cancellate da inizio anno a causa dei tanti macchinisti e capitreno in quarantena

TRIESTE La pandemia riduce ulteriormente i collegamenti ferroviari per l’utenza del Friuli Venezia Giulia. Da inizio anno, come da segnalazione dei passeggeri e da conferme di Trenitalia, sono saltate decine di Frecce direzione Trieste-Milano. Altre cancellazioni sono in programma pure la prossima settimana. Effetto di un contagio diffuso, fa sapere la compagnia, che ha costretto alla quarantena macchinisti e capitreno, ma anche di malanni di stagione che hanno incrementato i certificati di malattia.