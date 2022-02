Sempre meno sigarette, più libri e giornali letti, troppo alcol: ecco come cambiano le abitudini dei cittadini del Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Fumiamo di meno, ma continuiamo a consumare alcolici in quantità. La nostra speranza di vita è in ogni caso aumentata, e nel tempo libero leggiamo più di quanto si faccia nel resto del Paese. La fotografia scattata dalla Regione su abitudini e stili di vita di chi abita questo territorio racconta di una popolazione che è divenuta nel tempo un po’ più attenta al benessere, anche se non riesce a scrollarsi di dosso il primato nazionale degli eccessi nel bere: l’abuso di vino, birra e superalcolici in Friuli Venezia Giulia continua a rappresentare una piaga.

