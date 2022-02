Ancora un terremoto in Friuli: scossa di Magnitudo 2,7 vicino a Moimacco

MOIMACCO. La terra è tornata a tremare in Friuli. Domenica sera, alle 22.05, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata avvertita distintamente nei comuni del Cividalese, a Udine e in tutto l’hinterland. L’epicentro è stato individuato a tre chilometri a Nord Ovest di Moimacco.

Il movimento tellurico è stato registrato dalla Sala sismica Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Roma.

Secondo i dati elaborati dal Centro di ricerche sismologiche dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs), il sisma si è sviluppato a dieci chilometri di profondità. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Sono stati tanti i cittadini che ieri sera hanno avvertito distintamente la scossa a Faedis, Povoletto, Cividale del Friuli, Pradamano, Buttrio, Remanzacco, Premariacco e anche a San Pietro al Natisone.

A Udine in molti, come hanno riferito, hanno udito «come forte un boato secco». Da Facebook alle chat sui telefonini i messaggi sono stati tanti. Nell’immediato in molti hanno scritto sui social e anche chi abita più lontano ha chiesto se c’erano stati danni o dei disagi.

C’è stato però spavento, quasi tutti hanno percepito la scossa in maniera distinta e chiara. E subito la memoria dei cittadini con qualche anno in più è tornata al ’76.