Violenta lite in famiglia a Trieste: ferita una donna e l’ex che ha cercato di difenderla dai colpi del compagno

L’episodio è avvenuto in via Rismondo. L’aggressore assieme a una quarta persona intervenuta nella colluttazione sono finiti in Questura

TRIESTE Violenta lite domestica, attorno all’una e 30 del mattino, in via Rismondo. Quattro in tutto le persone coinvolte. Il tutto è nato all’interno di una coppia di origine straniera: al culmine di una violenta lite l’uomo ha iniziato ad aggredire fisicamente la propria compagna. A intervenire in suo soccorso sarebbe stato l’ex fidanzato di lei, a sua volta picchiato dall’uomo tanto da rendere necessarie le cure del 118.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Cattinara con policontusioni craniche, mentre l’ex fidanzato che ha cercato di difenderla ha riportato lesioni al volto e al torace.

L’aggressore, assieme a una quarta persona coinvolta nella colluttazione sono stati portati in Questura. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche due volanti della Polizia di Stato, una pattuglia dei carabinieri e due pattuglie della polizia locale.