Cabinovia a Trieste, il fronte del sì sul web: «Vantaggi per mobilità e turismo»

TRIESTE. All’indomani del successo della raccolta firme per il referendum promossa dal Comitato “No ovovia”, continua a ingrossarsi anche il fronte del sì alla grande opera. In queste ore diversi nuovi utenti si sono infatti iscritti al gruppo Facebook “Trieste Cabinovia Metropolitana Fangroup”, nato a dicembre per diffondere informazioni sul progetto.

L’ideatore è il triestino Stefano Scarpa. «Ho creato il gruppo qualche giorno prima della presentazione al Centro congressi», spiega Scarpa: «Seguo il progetto da tempo, lo trovo moderno e pratico.