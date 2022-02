Asfalto scivoloso a Grado: il Comune pagherà i danni

GRADO Rimangono al loro posto i cartelli vicino alle rotatorie e nella curva fra via Manzoni e riva Camperio. Sono avvisi esposti per precauzione, vista la scivolosità delle strade, in modo da invitare a rallentare in quei tratti di strada. A comunicarlo l’altra sera in apertura del Consiglio comunale di Grado il sindaco Claudio Kovatsch, che ha relazionato in merito a quanto accaduto nelle giornate scorse dove cinque persone sono cadute a terra.

