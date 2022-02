GRADISCA D’ISONZO. Si deve all’intuizione dell’istituto tecnico agrario “Brignoli” di Gradisca il successo sul mercato del pregiato radicchio made in Isontino (e Bassa Friulana). La scuola ha sperimentato fin dal 2009 la coltivazione dei radicchi forzati locali e, dal 2014 in poi, ha lavorato con un obiettivo ben definito: quello di mettere le basi per aggregare i produttori dei radicchi locali in un soggetto unico che superasse steccati e campanili e permettere loro di condividere le competenze acquisite nel corso del tempo.





