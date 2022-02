UMAGO. Non c’è pace per i pescatori croati e sloveni. Dopo i fermi pesca, il costo del gasolio e delle attrezzature alle stelle ora ci si mettono di mezzo anche le meduse.



Un'invasione senza precedenti, in Istria, ha gettato così nella disperazione i pescatori: «Pesano 8 kg ciascuno, non possiamo nemmeno andare in mare!», si lamentano. Una lotta che per i pescatori di Umago e Salvore va avanti già da due mesi.

