Pantaleo, rasoio e dito medio: «Mi scuso per l’accaduto ma sono stato provocato»

MUGGIA. Leghista della prima ora, militante fin dagli anni ’90 in Lombardia, culla del Carroccio «dove mi impegnavo per tesserare tutti i simpatizzanti». Avvezzo poi, come spiega lui stesso, a certe «altre situazioni, dove si può dire “pane al pane” e “vino al vino”, non come a Muggia, dove tutto assume una dimensione notevole». Preoccupato inoltre, sul piano personale, «perché sono in attesa di potermi operare per un tumore della pelle, che mi sta provocando, com’è facilmente intuibile, notevole disagio».

