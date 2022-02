Operai nel cantiere per la futura fabbrica bat in zona industriale

TRIESTE. Ci sono voluti più di un anno e alcuni tentativi andati a vuoto, ma il decreto Milleproroghe si avvia a riconoscere a British American Tobacco la possibilità di commercializzare in Italia le bustine a base di nicotina, che rappresenteranno uno dei punti di forza nella produzione che la multinazionale conta di mettere in campo a Trieste.



Il via libera è per ora all’emendamento che consente di vendere in tabaccherie e negozi di sigarette elettroniche un prodotto finora sconosciuto agli italiani: piccoli sacchetti da inserire tra labbro e gengiva per soddisfare il bisogno di nicotina senza dover fumare.