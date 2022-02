Gli Usa in pressing su Belgrado per il riconoscimento del Kosovo

Scendono in campo il presidente Biden e il segretario di Stato Blinken, che definisce Pristina «partner incrollabile» di Washington nell’area

La questione Serbia-Kosovo? Rimane nelle prime righe dell’agenda dell’amministrazione Usa, che sembra volere premere sull’acceleratore di una soluzione definitiva. È quanto suggeriscono le mosse del presidente Usa Joe Biden e del segretario di Stato Antony Blinken, che si sono esposti in maniera importante con Pristina e Belgrado.

A muoversi con irruenza è stato in particolare Blinken, che ha inviato una lettera di auguri al presidente serbo Aleksandar Vučić in occasione della Giornata nazionale serba e per i 140 anni delle relazioni diplomatiche tra Belgrado e Washington.