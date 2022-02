Generali, quel rapporto così intenso di Galateri con Trieste

TRIESTE C’è il mare, oltre Palazzo Berlam, e Gabriele Galateri di Genola non sembra affatto darlo per scontato, come fosse semplicemente la cornice della città. «Certo che girare lo sguardo e vedere questa cosa qui è straordinario», dice, e diceva più volte anche lo scorso ottobre, nei giorni della Barcolana, dopo la presentazione del rinnovato Archivio storico delle Generali, durante un brindisi sulla terrazza più spettacolare di Trieste, tra le Rive e il Canal Grande. Un angolo accoccolato su quelle pareti di mattoni rossi che ospitano anche l’Academy, e che non lascia indifferente nessuno, nemmeno un manager come lui, che di bellezze in giro per il mondo ne ha viste sicuramente parecchie. Insomma, che Milano sia Milano, e che le corde dell’economia vibrino lì, è evidente anche ai muri, ma Trieste e il suo orizzonte blu sono un’altra storia, Galateri lo sa bene e ne subisce il fascino.

«Siamo nati per il mare e con il mare», ricordava, sempre in quell’occasione d’ottobre, il numero uno del Leone, che con la città ha sempre avuto un legame intenso, speciale. In passato probabilmente in qualche occasione l’avrebbe pure presa a sberle, come tanti d’altronde, per la sua manifesta fiacca e pigrizia, che mal si accosta allo slancio imprenditoriale, ma, soprattutto negli ultimi anni, ne ha riconosciuto l’uscita dal torpore: «È un luogo che ha molti punti di forza, a partire dal posizionamento geografico baricentrico e dal mare, ma penso anche ai grandi istituti di ricerca, dove si fa innovazione, e poi al Porto vecchio e all’arrivo della multinazionale Bat. È la prova che i gruppi internazionali vedono in Trieste un’opportunità: qui possono trovare spazio progetti di grandissimo rilievo».

Come il “Data science & Artificial intelligence institute”, che sta molto a cuore a Galateri, che è pure presidente dell’Istituto italiano di tecnologia e al settore della scienza e dell’innovazione è particolarmente interessato: «Abbiamo sottoscritto una lettera d’intenti assieme alle principali istituzioni scientifiche della regione. Per noi mettere insieme le eccellenze che fanno ricerca e innovazione sul territorio è cruciale», raccontava, sempre lo scorso ottobre a Trieste, nel turbinio di interviste ed eventi che animano la città durante i giorni della Coppa d’autunno.

La Barcolana, appunto. Generali ne è sponsor da oltre quarant’anni e lui, il presidente, non ne perde una dal 2011: «sono un grande fan e spero di poter continuare a lungo. È un appuntamento che rimane fisso in agenda e che non si cancella», ammetteva in occasione dell’ultima edizione della regata. Chissà se nella seconda domenica di ottobre, anche in futuro, lo si rivedrà ancora lungo le Rive o a bordo di qualche barca a vela, magari con la moglie, la manager Evelina Christillin, e i nipotini, come lo scorso anno. Questa edizione della Barcolana gli era stata particolarmente a cuore, dopo due anni di pandemia e lo stop del 2020 causa meteo avverso.

Per Galateri, infatti, non si trattava solo di una regata, ma del momento della ripartenza, con quello spirito corale che è nel suo dna, come in quello di un Leone arrivato oltre i 190 anni: «La Barcolana è un evento che dà la sensazione di essere tutti lì insieme, come segnale forte al Paese e al mondo: bisogna ritrovare stabilità e crescita, e immaginare un futuro migliore grazie a sostenibilità e innovazione». —

