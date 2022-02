Fondazione Gimbe: nuovi casi calati del 42% in una settimana

TRIESTE Nella settimana dal 9 al 15 febbraio in Friuli Venezia Giulia si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.685 contro 3.526) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi, pari al 41,6%, rispetto alla settimana precedente.

Rimangono ancora sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica (30,5%) e in terapia intensiva (17,1%) occupati da pazienti Covid-19.

È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia in regione.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Fvg, rileva il report, corrisponde all'80,9% (media Italia 82,4%), a cui si aggiunge un ulteriore 3,4% (media Italia 2,9%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'85,3% (media Italia 85,7%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 16,7% (media Italia 25,4%), a cui si aggiunge un ulteriore 7,1% (media Italia 10,7%) solo con prima dose.

Per quanto riguarda l'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti, conclude la Fondazione, la provincia di Trieste raggiunge il valore più alto con 897. Seguono quindi Gorizia (851), Pordenone (809) e Udine (749).