Pinzano al Tagliamento, perdita di gas in uno dei locali della ditta del marito: entra e muore nell’esplosione

PINZANO AL TAGLIAMENTO. La sveglia presto, il caffè, un passaggio veloce nell’ufficio dell’azienda di famiglia prima di iniziare la giornata. Gesti quotidiani, ripetuti senza pensarci. Senza sapere che uno di questi le sarebbe costato la vita. Nelly Tramontin è morta a 63 anni in un’esplosione che ha distrutto l’ufficio della ditta di distribuzione bevande Chieu, a Pinzano al Tagliamento.

Lo scoppio ha svegliato gli abitanti di Pontaiba: parenti, amici, conoscenti sono corsi a vedere cosa fosse successo, richiamati dalle fiamme e dal fumo. Sono bastati pochi istanti per capire che per Nelly non c’era più nulla da fare. Bisognerà attendere i risultati delle indagini, invece, per capire cosa abbia causato l’esplosione: l’ipotesi più accreditata è una perdita di gas, ma non è ancora chiaro quale sia stato l’innesco.

Sono da poco passate le 6.30 di mercoledì 16 febbraio quando Nelly Tramontin, che si occupa di contabilità in uno studio professionale di Spilimbergo, inizia la sua giornata. È una donna tutta d’un pezzo, lavoratrice, mattiniera, che divide il suto tempo tra il lavoro, per il quale era molto conosciuta nello Spilimberghese, e l’aiuto nell’azienda di famiglia, storica e stimata, dedicandosi inoltre al volontariato nell’associazione Ator da la siore.

La casa in via Colle dove Nelly vive con il marito Valentino Chieu ospita anche il deposito della ditta di distribuzione bevande che l’imprenditore gestisce con i fratelli. L’abitazione si trova al piano rialzato, sotto ci sono il magazzino e una stanza di tre metri per tre adibita a ufficio. Mentre il marito si trova ancora di sopra, Nelly scende. Non può sapere che la stanza è satura di gas. Basta un attimo – forse l’interruttore della luce, ma quale sia stato l’innesco non è ancora chiaro – per incendiare l’aria satura di gpl. Il marito, illeso, scende al piano di sotto.

Nel giro di pochi minuti arrivano sul posto i vigili del fuoco, che lavorano fino al pomeriggio per mettere in sicurezza la struttura ed effettuare i rilievi che aiuteranno a capire la dinamica della tragedia, e i carabinieri della compagnia di Spilimbergo. Si alza in volo anche l’elicottero di soccorso. Per Nelly, però, non c’è nulla da fare. Una tragedia che ha i contorni di un incidente domestico, anche se data la contiguità con l’ambiente lavorativo sono stati inviati sul posto i tecnici dello Spisal. I vigili del fuoco non hanno rilevato danni strutturali all’abitazione ma solo alla parte coinvolta dall’esplosione.

La stanza è stata posta sotto sequestro, compresa la stufa a gas alimentata dalla bombola gpl. A differenza di quanto ipotizzato nelle prime ore, la perdita non sarebbe avvenuta dalla stufa a gas ma dal tubo che la collega alla bombola, che in parte è bruciata ma non è esplosa. Per i riscontri alle ricostruzioni, però, bisognerà attendere l’esito delle indagini coordinate dalla Procura di Pordenone.

Per tutta la giornata in via Colle familiari e vicini di casa hanno confortato Chieu. Anche le due figlie, che non vivono più con i genitori, hanno raggiunto l’abitazione. Il sindaco di Pinzano al Tagliamento Emiliano De Biasio, che abita a poca distanza, ha fatto visita alla famiglia. «Ora non possiamo fare molto, se non portare conforto a chi soffre – spiega – ma in futuro puntiamo ad azioni concrete nel ricordo di Nelly».