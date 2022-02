A Trieste un “polo del fresco” con il mercato del pesce e l’ortofrutta: parte la caccia alla sede

Manifestazioni di interesse per i mercati all’ingrosso: al massimo due mesi per le offerte. L’opzione permute

TRIESTE Un “polo del fresco”- come lo battezza il vicesindaco Serena Tonel - dove organizzare la vendita all’ingrosso di verdura, frutta, prodotti ittici: la prima scelta è un sito unico ove concentrare le strutture mercatali, oggi separate tra Campo Marzio ed ex Gaslini. Ma si dovrà tenere ovviamente conto di quanto sarà proposto: se non si troverà nulla di adeguato per una soluzione unica, si prenderanno in considerazione aree distinte.

Il Comune prepara il sentiero per decidere dove/come allestire i mercati all’ingrosso e monitora le disponibilità sulla piazza. In linea di massima servirebbero 10.000 metri quadrati per l’ortofrutta e 4.000 mq per pesci, molluschi, crostacei. Nel giro di una decina di giorni una delibera verrà portata all’attenzione della giunta, riportando la manifestazione d’interesse al reperimento di luoghi che presentino le migliori condizioni igienico-logistiche per servizi di carattere alimentare.

Martedì pomeriggio si è svolta una riunione “interforze” coordinata dalla Tonel. Presenti tra gli altri l’assessore Elisa Lodi, il direttore generale Fabio Lorenzut, il direttore di Urbanistica e Lavori pubblici Giulio Bernetti, il responsabile dell’Immobiliare Luigi Leonardi.

Il testo della delibera è in via di definizione. Si dovrebbero lasciare agli interessati 45-60 giorni di tempo per trasmettere le proposte agli uffici. Il Comune si riserverebbe di pagare il conto o in contante o con uno degli immobili che affolla la lista dei beni alienabili: modalità che non è detto risulti attraente al potenziale offerente.

Pare che la delibera non riporterà indicazione delle cifre che il Municipio sarebbe disposto a sborsare: i tecnici della civica amministrazione ritengono comunque che l’ortofrutta presupporrebbe un investimento di 11 milioni e l’ittico di 6,5 milioni, quindi l’intera operazione andrebbe a “cubare” tra i 17 e i 18 milioni di euro (Iva compresa).

Se la tempistica per la raccolta dei siti “candidabili” è quella prima accennata, significa che gli uffici avranno le proposte verso la fine di aprile. Il sindaco Dipiazza ha sollecitato la struttura a decidere rapidamente, perché vuole avere mano libera sull’area di Campo Marzio, dove una volta sembrava dovesse sorgere un albergo con “spa” e adesso invece si profilerebbe un parking per sgravare le Rive.

Finora sul tavolo del sindaco, per quanto non ufficialmente formalizzata, danza una doppia alternativa: il “polo del freddo” a cura dell’Autorità portuale & partners (Mercitalia, Timt, Italsempione) nella Stazione di Prosecco e l’ex Manifattura tabacchi a cura di Francesco Fracasso in via Malaspina davanti al Canale navigabile.

L’opzione carsolina, sbucata di recente, prevede che al Comune vadano 15.000 metri quadrati del “polo”, utilizzabili solo per l’ortofrutta. Fracasso, la cui disponibilità è precedente a quella concorrente, aveva parlato di 7.800 metri quadrati all’interno delle grandi navate disegnate da Pierluigi Nervi: l’imprenditore veneziano aveva quotato in via ufficiosa la superficie - una volta messa a posto - 1.200-1.500 euro al metro quadrato. Alla notizia della manifestazione d’interesse, Fracasso non ha fatto una piega e ha confermato l’apertura al dialogo con la civica amministrazione.