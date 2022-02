Referendum sulla cabinovia di Trieste, al via venerdì la raccolta firme: ecco come è organizzata

TRIESTE Venerdì in varie sedi associative partirà la raccolta firme per il referendum sulla cabinovia. Il giorno dopo e cioè sabato l’iniziativa entrerà nel vivo con tre banchetti in città, presenti dalle 10 alle 16 in piazza della Borsa, alla fontana della pineta di Barcola (in caso di meteo favorevole) e al circolo Tabor di Opicina (in via del Ricreatorio 1).

È quanto emerso mercoledì da una conferenza stampa del Comitato No ovovia tenutasi in Porto vecchio. Sono intervenuti l’architetto ed ex dirigente pubblico William Starc, il presidente del circolo triestino di Legambiente Andrea Wehrenfennig, l’architetto Gabriella Robba, la residente lungo il tracciato dell’opera Elena Declich e il geologo del Wwf Bruno Grego.

Durante questa fase di esordio i promotori puntano a collezionare le prime 500 sottoscrizioni, che sono necessarie al deposito del quesito referendario: per firmare occorre essere residenti nel Comune di Trieste e presentarsi muniti di un documento di identità. Poi la Commissione dei Garanti dovrà valutare l’ammissibilità dello stesso quesito, che risulta così formulato: «Volete voi che sia realizzato il progetto per la cabinovia Trieste-Porto vecchio-Carso?».

Solo con il parere positivo della Commissione, in seguito potrà iniziare la raccolta delle 12 mila firme che, se raggiunte, obbligheranno il Comune a indire il referendum cittadino. Sarebbe il primo caso di utilizzo di questo strumento partecipativo nella storia di Trieste.

Chiaramente l’obiettivo dei promotori è impedire la costruzione della cabinovia. Chi si oppone lo fa perché considera il progetto calato dall’alto, inutile dal punto di vista del trasporto pubblico locale, economicamente insostenibile, ambientalmente impattante sul Bosco Bovedo e paesaggisticamente deturpante sia al Faro della Vittoria che in Porto Vecchio. Declich in particolare ha chiarito il punto di vista dei residenti: «È un nostro diritto tutelare la proprietà privata. Le nostre case risulterebbero svalutate e subiremmo un danno economico». Le ragioni del no si possono approfondire sul sito “www.noovovia.it”. La versione istituzionale della vicenda si trova invece sul sito “www.cabinoviametropolitana.comune.trieste.it”. L’amministrazione comunale è infatti fermamente intenzionata a realizzare la grande opera.

Oltre ai già citati Legambiente e Wwf, aderiscono alla campagna referendaria anche le associazioni Fiab Ulisse, Cammina Trieste-Auser, Zeno, Triestebella, Lav, Lipu, Club Touristi Triestini, Greenpeace; i due rispettivi Comitati residenti di Strada del Friuli e Campo Romano; i sindacati Cgil e Spi Cgil Trieste; le forze politiche locali Adesso Trieste, Punto Franco, M5s, Patto per l’Autonomia, Sinistra in Comune, Rifondazione Comunista, Articolo Uno e Verdi.