In via Terza Armata, dopo Mittelmoda District e Moda Movie, esposti i lavori degli iscritti e dei diplomati che si sono distinti al liceo artistico

GORIZIA Una vetrina d’eccezione per il talento di stilisti e stiliste in erba del liceo artistico Max Fabiani. È quella, in questo caso in senso strettamente letterale, messa a disposizione del negozio di tessuti Giesse Scampoli di via Terza Armata, che da tempo ha instaurato un rapporto di collaborazione con l’istituto goriziano, e che ha deciso di premiare con questa iniziativa i successi degli studenti del Fabiani all’ultima edizione dei concorsi “Mittelmoda District” e “Moda Movie”.

