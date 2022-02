Il calo dei ricoveri Covid non sblocca gli interventi negli ospedali della Venezia Giulia

TRIESTE I pazienti in ospedale causa Covid diminuiscono. Non abbastanza, tuttavia, per riportare il Friuli Venezia Giulia a numeri da zona gialla, ma soprattutto per riattivare le attività ospedaliere sospese nelle scorse settimane. La conferma arriva sia dalla Regione sia da Asugi. «Ci stiamo organizzando, ma attendiamo un’ulteriore riduzione dei ricoveri in ospedale in coerenza con il calo dei contagi», comunica il vicepresidente Riccardo Riccardi, che già nei giorni scorsi aveva incontrato i direttori generali per fare il punto della situazione.

