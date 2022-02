Beatrice e Kevin, i due giovani atleti di Grado che conquistano la ribalta

Grande debutto in B2 per la pallavolista Beatrice Maiwald Kevin Marchesan parteciperà alla Fase pugilistica nazionale

GRADOGiovani atleti gradesi alla ribalta che con la loro attività danno prestigio all’Isola che peraltro non ha mai mancato di sfornare atleti ad alti livelli. In questo caso si tratta di giovani che stanno facendo grandi passi a importanti livelli nella pallavolo e nella boxe. E come capita molto spesso nello sport sono talvolta gli infortuni ad aprire le porte a nuovi talenti e di esempi anche a livelli professionistici ce ne sono davvero tanti.