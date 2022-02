Versi e racconti in triestino: arriva il contest tra studenti per rilanciare il dialetto

TRIESTE È diventato, in poco più di un mese, l’oggetto del desiderio dei triestini: i più anziani lo bramano per nostalgia, i padri lo regalano ai figli per insegnare loro la “lingua madre”, i più giovani si divertono a sfogliarlo per scoprire termini ormai desueti, per loro incredibilmente nuovi. Ora, dal volumetto “159 parole triestine da salvare”, scritto da Luciano Santin, illustrato da Giorgio Godina e realizzato dal Circolo della Stampa di Trieste, nasce un concorso per le scuole, con l’obiettivo di valorizzare anche tra i giovani la conoscenza del dialetto triestino, con il suo portato culturale e storico, di farne conoscere la ricca produzione letteraria, e di incoraggiarli a utilizzarlo in modo creativo.

Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Il Piccolo la comunità dei lettori