TRIESTE Un incendio è divampato, nella mattinata di oggi, 15 febbraio, in una casetta disabitata in località Malchina 42, sul Carso triestino.

I vigili del fuoco sono partiti in forze con mezzi e uomini sia dalla sede di Opicina che dalla centrale di Trieste.

L'edificio non risulta abitato e pertanto non risultano fortunatamente persone coinvolte.

L'incendio ha interessato il primo piano adibito a deposito: non si rilevano danni strutturali. Le cause sono in corso di accertamento.