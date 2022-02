Raccordo autostradale di Trieste, perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il ponte ferroviario

TRIESRE Incidente stradale poco dopo la mezzanotte, domenica 13 febbraio, con un'automobile che, per cause da accertare è andata a sbattere contro il ponte ferroviario del raccordo autostradale RA13, KM 3, direzione Venezia. L'occupante del mezzo è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale. I Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina intervenuti anche per la segnalazione di un principio d'incendio della Citroen C3, hanno messo in sicurezza il mezzo e il luogo, sul posto la Polizia di Stato per i rilievi di competenza.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito