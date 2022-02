Isola, lo Stato sloveno si prende parte dell’ex cantiere navale e scavalca il Comune

LUBIANA La soffiata è arrivata al quotidiano Delo da fonti assolutamente attendibili: la Bad Bank della Slovenia ha tolto dal mercato l’area di 42 mila metri quadri dell’ex cantiere navale di Isola per trasferire la proprietà allo Stato.

I terreni degradati dovrebbero essere mantenuti in proprietà statale o sistemati per le esigenze dell'Esercito, della Polizia, dell'amministrazione di protezione e soccorso, dell'ispettorato della pesca, della protezione civile e dell'amministrazione marittima . In quest'area si concentrerebbe tutto ciò che è legato al mare e si prevedono anche nuovi posti di lavoro importanti per la comunità locale.

«Il Comune di Isola ha appreso dai media il trasferimento del terreno di proprietà della Bad Bank, situato nell'area dell'ex cantiere navale, alla proprietà statale», ha scritto in un comunicato il sindaco di Isola Danilo Markočič. «Secondo i precedenti documenti urbanistici e anche sulla base del progetto di piano territoriale comunale - precisa il primo cittadino - tale area era definita per lo sviluppo delle attività turistiche e delle passeggiate pubbliche costiere, quindi il trasferimento dell'area allo Stato ci sorprende».

Dopo aver ottenuto le informazioni ufficiali, la prossima settimana il sindaco terrà colloqui con i rappresentanti del consiglio comunale. «Questa è un'area strategicamente importante della nostra comunità locale - affermano fonti consiliari - quindi speriamo che lo Stato, se è il nuovo proprietario dell'area, ascolti i nostri interessi e desideri». Il sindaco di Isola e il ministro dell'Interno, Aleš Hojs, discuteranno più approfonditamente di questo tema venerdì prossimo.

M. MAN.